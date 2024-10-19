Роспотребнадзор напомнил татарстанцам меры профилактики пневмонии

Татарстанцы начали чаще болеть пневмониями, однако ситуация контролируемая. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В текущем году отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями. Регистрируются единичные очаги в детских организованных коллективах», – отметили в пресс-службе ведомства.

Пневмонию может вызвать пневмококк, гемофильная палочка, возможны также осложнения после перенесенного гриппа.

Роспотребнадзор Татарстана перед началом эпидсезона принял комплекс мер, чтобы осложнения эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями в республике не произошло.

«Для купирования рисков распространения инфекции, в республике осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией, в том числе в детских организованных коллективах. В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, детей проверяют на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов», – отметили в ведомстве.

Санитарные врачи напомнили, что профилактикой пневмонии является соблюдение дезинфекционного, воздушно-теплового режима, а также режима проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение правил личной гигиены, своевременная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.