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Роспотребнадзор напомнил татарстанцам, что делать, если переел в праздники
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Что делать, если всё-таки переел?
- Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма;
- попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт; прогулки или растяжка помогут улучшить пищеварение и общее ощущение комфорта;
- устройте разгрузочный день; ограничьте потребление пищи, чтобы у желудка был перерыв от переваривания и усвоения пищи;
- вернитесь к здоровым пищевым привычкам; увеличьте потребление овощей, фруктов и белковой пищи;
- минимизируйте потребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров.
После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой. Важно понимать, что праздники – это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым.
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