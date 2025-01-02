Роспотребнадзор напомнил татарстанцам, что делать, если переел в праздники

Что делать, если всё-таки переел?

Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма;

попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт; прогулки или растяжка помогут улучшить пищеварение и общее ощущение комфорта;

устройте разгрузочный день; ограничьте потребление пищи, чтобы у желудка был перерыв от переваривания и усвоения пищи;

вернитесь к здоровым пищевым привычкам; увеличьте потребление овощей, фруктов и белковой пищи;

минимизируйте потребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой. Важно понимать, что праздники – это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым.