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Руc Тат
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Общество 2 января 2025 12:17

Роспотребнадзор напомнил татарстанцам, что делать, если переел в праздники

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Что делать, если всё-таки переел?

  • Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма;
  • попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт; прогулки или растяжка помогут улучшить пищеварение и общее ощущение комфорта;
  • устройте разгрузочный день; ограничьте потребление пищи, чтобы у желудка был перерыв от переваривания и усвоения пищи;
  • вернитесь к здоровым пищевым привычкам; увеличьте потребление овощей, фруктов и белковой пищи;
  • минимизируйте потребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой. Важно понимать, что праздники – это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым.

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