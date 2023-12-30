Накануне праздничных дней Роспотребнадзор напомнил путешественникам о профилактике тропических заболеваний.

Как передает РИА Новости, тем, кто собирается в отпуск или командировку в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом (Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и др.) – необходимо знать, как избежать заражения распространенными в этих регионах инфекционными заболеваниями. При планировании поездки необходимо заранее узнать об эпидемиологической ситуации в регионе.

Чаще всего в перечисленных регионах встречаются такие болезни как лихорадка Денге, желтая лихорадка, лихорадка Зика, а также прочие инфекционные и паразитарные заболевания.

Перед поездкой нужно сделать прививки от краснухи, кори, паротита, столбняка, дифтерии, полиомиелита и гепатита В. В ведомстве напомнили, что вакцина от кори, столбняка и дифтерии не имеет пожизненного эффекта, поэтому необходимо своевременно ревакцинироваться.

Роспотребнадзор рекомендует также использовать меры предосторожности от кровососущих насекомых – репелленты, одежда светлых тонов с длинными рукавами.