Роспотребнадзор напомнил правила безопасного консервирования урожая

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности при заготовке урожая и домашнем консервировании. Там подчеркнули, что необходимо соблюдать чистоту рук и рабочей поверхности, следить за состоянием тары и крышек, а также строго придерживаться проверенных рецептов. Информацию приводит РИА Новости.

В пресс-службе пояснили, что для заготовок подходят только целые плоды без признаков гнили и повреждений. Их следует тщательно промывать под проточной водой, а корнеплоды очищать щеткой. Особое внимание необходимо уделять стерилизации банок и крышек, так как это позволяет уничтожить бактерии, плесень и дрожжи, способные привести к порче продуктов.

Ведомство также рекомендовало регулярно мыть посуду и инструменты в горячей воде с моющим средством, не изменять соотношение ингредиентов и режимы термообработки. После укупоривания банки нужно правильно охлаждать и хранить в прохладном темном месте, маркируя их датой и содержимым.

При каждом использовании рекомендуется проверять крышку и запах: вздутие, помутнение, пена или неприятный аромат являются сигналом к утилизации содержимого.

Отдельные рекомендации касаются грибных и мясных заготовок. В Роспотребнадзоре указали, что грибы лучше всего замораживать или хранить в холодильнике, при этом срок их пригодности при правильной заморозке составляет 5-6 месяцев. Также допускается консервирование в герметично закрытой таре или сушка.

При работе с мясными продуктами специалисты советуют использовать только свежее охлажденное мясо, быстро обрабатывать его в прохладном помещении, упаковывать в чистую герметичную тару с указанием даты и сразу охлаждать или замораживать. При этом важно не допускать контакта сырого мяса с готовыми продуктами.

В ведомстве отметили, что беременным женщинам, пожилым людям и гражданам с ослабленным иммунитетом следует с осторожностью относиться к употреблению домашних консервов.