Общество 9 августа 2025 10:18

Роспотребнадзор напомнил о требованиях к весу и безопасности школьных ранцев

Вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов для учеников начальных классов и 1000 граммов – для средних и старших. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркнули, что изделие должно иметь светоотражающие элементы на передней, боковых поверхностях и верхнем клапане, что повысит безопасность детей в темное время суток. Для младших школьников рекомендуется формоустойчивая спинка для равномерного распределения веса.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на необходимость маркировки на русском языке. Для импортных товаров допускается указание страны-производителя и юридического адреса на латинице, при этом маркировка должна содержать сведения о назначении изделия, возрасте пользователя и наименовании.

Всероссийская горячая линия о качестве и безопасности детских товаров будет работать до 4 сентября.

Номера телефонов и адреса консультационных центров доступны на сайтах территориальных органов, а круглосуточно обратиться можно по бесплатному номеру: 8 800 555 49 43.

#школьники #Роспотребнадзор
