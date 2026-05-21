Роспотребнадзор напомнил о правах клиентов при некачественном клининге

Клиент может потребовать устранения недостатков или компенсации расходов, если клининговые услуги были оказаны некачественно. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что в случае некачественной уборки или повреждения имущества клиент имеет право обратиться к исполнителю с требованием бесплатно устранить недостатки, снизить стоимость услуги, повторно выполнить работу за счет компании либо компенсировать расходы, связанные с устранением последствий некачественной услуги.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что клининговая компания обязана выполнить работу в сроки, указанные в договоре. Если сроки нарушены, потребитель может назначить новый срок выполнения услуги, поручить работу другой организации и потребовать возмещения расходов, добиться снижения стоимости услуги или отказаться от нее с последующим расторжением договора.

Кроме того, в ведомстве отметили, что при нарушении сроков начала или завершения уборки потребитель вправе требовать неустойку в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.