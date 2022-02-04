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Здоровье
4 февраля 2022  07:30

Роспотребнадзор: Наиболее выраженно Covid-19 болеют дети до 2 лет

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Самым частым способом заражения детей коронавирусом является передача инфекции от взрослых в кругу семьи. Об этом, ссылаясь на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную, сообщают «Известия».

Профессор уточнила, что наиболее выраженно Covid-19 протекает у малышей в возрасте до двух лет. Их организм реагирует на патоген очень бурно, так как иммунной системе еще неизвестны сезонные инфекции.

По словам Пшеничной, коронавирус достаточно часто спускается в бронхиолы — это самые нижние отделы бронхов, которые примыкают к легким. Это вызывает у детей одышку, кашель либо цианоз носогубного треугольника.

#коронавирус #дети
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