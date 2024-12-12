Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после того, как в доме-интернате в селе Читкан Баргузинского района Бурятии произошла вспышка чесотки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным пресс-службы, специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия организовали комплекс противоэпидемических мер для локализации очага инфекции. На данный момент заболевшими числятся 48 человек. Прием и выписка подопечных в интернате временно приостановлены, усилены меры по дезинфекции и контролю за лечением. Также ведется ежедневное медицинское наблюдение.

Для выяснения причин распространения инфекции был проведен осмотр учреждения и взятие проб из окружающей среды. В ходе расследования анализируется соответствующая документация.

Предварительные данные указывают на то, что источником заражения могли стать нарушения обязательных санитарных норм при допуске людей в интернат. К распространению болезни привели недостаточная своевременность изоляции больных, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторных исследований, а также специфическое поведение пациентов с психоневрологическими расстройствами.