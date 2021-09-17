Роспотребнадзор: На всех избирательных участках Татарстана соблюдают сovid-правила

В Татарстане на избирательных участках созданы все условия для нераспространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Нами была проведена предварительная проверка готовности избирательных участков до голосования, мы проверили все участки по Республике Татарстан на предмет безопасности», – отметила спикер.

Любовь Авдонина резюмировала, что готовность всех участков полная и они безопасны.

Замруководителя республиканского ведомства с утра сама проголосовала и убедилась в выполнении всех предписанных правил еще раз: установлены экраны между членом комиссии и избирателем, есть антисептики, есть разметка схемы движения для разделения потоков, члены избиркома должны соблюдать масочный режим, а пришедшим голосовать на входе должны мерить температуру.

Заместитель руководителя республиканского ведомства добавила, что выборочные проверки участков будут продолжены во все дни голосования.

«Уровень иммунизации членов избирательной комиссии на сегодня составляет 61% – это хороший процент. Поэтому я думаю, что у нас созданы все условия, и мы всех наших жителей приглашаем проголосовать, поскольку это безопасно. Если кто-то желает проголосовать на дому, такая возможность есть», – рассказала Любовь Авдонина.

На домашний вызов члены избирательной комиссии выезжают в специальной экипировке, для голосования формируется индивидуальный набор необходимых вещей.