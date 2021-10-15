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Ру Тат
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15 октября 2021  14:51

Роспотребнадзор: На крупных предприятиях Татарстана привиты порядка 90% сотрудников

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На 15 октября на крупных предприятиях Татарстана от новой коронавирусной инфекции вакцинированы порядка 90% сотрудников.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Татарстану, на ТАНЕКО привиты 94% сотрудников, в «Сетевой компании» вакцинировались от Covid-19  94,3%. В «Газпром трансгаз Казань» прививку сделали 92,7% от коллектива. В Татнефти и на заводе «Аммоний» – по 92%. В Метроэлектротрансе – 89, 8%.

«Сообщаем, что охват вакцинацией аппарата Управления Роспотребнадзора по Татарстану составляет 89%», – добавили в ведомстве. 

 

#массовая вакцинация #Коронавирус
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