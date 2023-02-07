Роспотребнадзор может проверить Wildberries на законность платных возвратов

Общественная потребительская инициатива обратилась в Роспотребнадзору с призывом проверить Wildberries на законность платных возвратов. Цель общественной организации — заставить маркетплейс отказаться от такой функции при возврате некачественной продукции, сообщают «Известия».

К примеру, это касается случаев, когда человеку поставили вещи, которые не подходят по размеру. Как полагает ОПИ, в таком случае незаконно брать с покупателя деньги за возврат товаров на склад из пункта выдачи.

Общественники полагают, что норма закона о защите прав потребителей, предполагающая возврат средств при сдаче товара с вычетом доставки, не соответствует таким ситуациям.

«Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания», — отмечается в письме ОПИ.