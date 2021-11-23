Роспотребнадзор может получить полномочия по контролю за оборотом метанола

Роспотребнадзору планируется дать полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолосодержащих жидкостей. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, в прошлом месяце прошла серия совещаний с участием сотрудников МВД в Комитете по экономической политике Госдумы и Комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. В частности, на них обсуждалась ситуация с отравлением россиян метанолсодержащей жидкостью.

«Принято решение о выработке комплекса мер, направленных на разработку регламента производства и оборота метилового спирта, усиление контроля за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей», — отмечает источник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка обращения в Кабмин, касающегося передачи полномочий Роспотребнадзору. Помимо этого, планируется ужесточить наказание за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также изготовление, хранение и сбыт продукции на их основе.

Напомним, 16 ноября в Казани в больницу поступили 11 человек с признаками отравления метанолом, затем привезли еще двоих. Выяснилось, что студенты 1999–2003 годов рождения отравились метиловым спиртом на вечеринке в честь дня рождения. Одна девушка скончалась.