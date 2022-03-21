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Транспорт
21 марта 2022  22:05

Роспотребнадзор: Масочный режим в железнодорожном транспорте остается обязательным

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Масочный режим остается обязательным в железнодорожном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. 

Напомним, ранее днем в новостном канале РЖД появилась публикация, в которой было сказано, что компания снимает коронавирусные ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. В частности речь шла об обязательном ношении масок и термометрии. 

«Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, — рассказали в федеральной службе. — При этом ношение масок по-прежнему остается обязательным».

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