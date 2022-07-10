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Ру Тат
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Здоровье
10 июля 2022  07:20

Роспотребнадзор: Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ

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Covid-19 сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, передает РИА Новости слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Однако главная опасность и коварство этой инфекции сохранились, она может приводить к различным осложнениям и «запускать» до этого дремавшие в организме заболевания (аутоиммунные, заболевания кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, различные тромбоэмболические осложнения),  подчеркнула Пшеничная.

В качестве реабилитации после перенесенного коронавируса эксперт посоветовала прогулки на свежем воздухе, дыхательную гимнастику, употребление свежих овощей и фруктов. При отсутствии положительной динамики восстановления Пшеничная рекомендовала отслеживать сопутствующие заболевания.

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