Роспотребнадзор конфисковал 46 партий опасной продукции из магазина «Le Fraktal» в Казани

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело внеплановую проверку казанского магазина «Le Fraktal», расположенного на улице Хайдара Бигичева.

В магазине продавались микродозинги в капсулах, в том числе с красными мухоморами, экстракты растений и сладости с добавками.

Во время проверки в магазине нашли продукцию без документов и маркировки. Товар, включая капсулы с красным мухомором, не имел подтверждения безопасности.

Предприниматель не предоставил документы, необходимые для государственного надзора. Кроме того, владелец магазина не проверял качество и безопасность своей продукции.

С полок было изъято 46 партий пищевой продукции общим весом более 13 кг. На индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы по нескольким статьям. Все материалы направлены в суд для принятия решения.