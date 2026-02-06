Роспотребнадзор изъял в Югре более 11 тонн некачественных продуктов

Специалисты управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре продолжают постоянный мониторинг потребительского рынка региона. В 2025 году окружное ведомство и его территориальные отделы провели 519 контрольных и 1013 профилактических мероприятий в отношении организаций и предпринимателей, занимающихся производством и оборотом пищевой продукции. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

В ходе проверок было проинспектировано более 200 тонн товаров и исследовано около 24 тысяч проб пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований 2,7% проб не соответствовали установленным требованиям.

Наиболее часто нарушения выявлялись в сегменте кулинарных изделий, изготовленных по нетрадиционным технологиям. Речь, как правило, идет о продукции китайской, японской, вьетнамской и других кухонь Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у потребителей.

Такие изделия отличаются использованием нетипичного сырья, особенностей его переработки, а также специй и приправ, не характерных для традиционного рациона. В этой категории доля некачественной продукции оказалась самой высокой – 22,7% от числа исследованных проб.

На втором месте по количеству нарушений оказались биологически активные добавки: 15,9% проб БАДов не соответствовали установленным стандартам.

Существенное число нарушений выявлено и при производстве молока и молочной продукции – некачественными признаны 11,6% исследованных образцов этой группы.

Кроме того, 9,3% кулинарных изделий предприятий общественного питания, реализуемых через торговую сеть, также не соответствовали требованиям безопасности и качества.

Определенную угрозу для здоровья потребителей могут представлять и рыбные консервы: 5,6% отобранных и исследованных проб признаны небезопасными. Нарушения выявлялись и в сегменте кондитерских изделий – торты, пирожные, кексы и другая продукция. В этой категории некачественными оказались 5% исследованных образцов.

По итогам проведенных мероприятий из оборота было изъято 125 партий некачественной продукции общей массой более 11 тонн. В отношении ответственных лиц сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре и его территориальных отделов составили 185 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов превысила 4 млн рублей.