Роспотребнадзор из-за ковидных нарушений закрыл кафе «Бахор» в Челнах

В Набережных Челнах из-за несоблюдения антиковидных мер суд по требованию местного Роспотребнадзора закрыл кафе «Бахор». Об этом на традиционном деловом совещании в мэрии сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев, пишут «Челнинские известия».

«<…> в кафе „Бахор” ИП Омарова не выполнялись дополнительные санитарные противоэпидемические профилактические мероприятия, в связи с чем был составлен протокол на индивидуального предпринимателя, материалы были направлены в суд по статье 6.3, часть 2. Судом принято решение об административном прекращении деятельности на 60 суток», — сообщил докладчик.

Всего, по словам руководителя челнинского Роспотребнадзора, сотрудники ведомства во время вечернего рейда обнаружили нарушения введенных из-за борьбы с распространением коронавируса правил в четырех заведениях общепита.

«В кафе „Берлога” ИП Мухаммадиевой также были выявлены нарушения <…>», — пояснил Бариев. В частности, в помещении кафе отсутствовали бактерицидная лампа и рециркулятор воздуха, сотрудники носили маски на подбородке. Кроме того, не было и противовирусных дезинфицирующих средств, соответствующие рабочие журналы не заполнялись.

Нарушения также обнаружены в кафе «Стамбул» и «Бакинский дворик». По выявленным фактам на предпринимателей составлены протоколы, материалы направлены в суд, заключил Ильгизяр Бариев.