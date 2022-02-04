Роспотребнадзор: Грубые нарушения привели к заражению сальмонеллезом в детсаду Казани

В детском саду Приволжского района Казани шесть детей заразились сальмонеллезом из-за грубых нарушений сотрудниками санитарных требований. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 18 по 28 января 2022 года поступило шесть экстренных извещений о случаях кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы детсада №373, в том числе двух детей из одной семьи», – отметили в пресс-службе

Из шести заболевших в больницу госпитализировали двоих детей, остальные находились на амбулаторном лечении. В Роспотребнадзоре рассказали, что по результатам лабораторных исследований у всех заболевших детей была выявлена «сальмонелла энтеритидис».

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан незамедлительно при получении первых четырех экстренных извещений 24 января начало проведение эпидемиологического расследования всех обстоятельств возникновения случаев группового заболевания с отбором проб для лабораторных исследований: сырье, продукты, смывы с объектов окружающей среды и обследование персонала», – отметили в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований, в суточной пробе обеда от 24 января «Салат из свеклы» обнаружены бактерии группы кишечных палочек – колиформы. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружили в трех смывах из 20 отобранных – с обеденного стола, посуды в группе и рук персонала группы.

У обследованных сотрудников возбудители кишечной инфекции не обнаружили.

В группах и пищеблоках сотрудники провели заключительную дезинфекцию. За контактными детьми установили медицинское наблюдение, которое завершилось 28 января 2022 года. Повторных случаев не зарегистрировали.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в ходе проверки дошкольной организации были выявлены грубые нарушения требований санитарных правил – не соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в группах и пищеблоке, использование кухонной посуды не по назначению, некачественное мытье и обработка кухонного и разделочного инвентаря, несоблюдение личной гигиены персоналом пищеблока и групп, нарушение сроков реализации и температуры подачи блюд, отсутствие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у шеф повара пищеблока. За выявленные нарушения на юридическое лицо "Детский сад №373 комбинированного вида" составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали в Республиканском Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве резюмировали, что причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужили грубые нарушения сотрудниками санитарных требований, в том числе нарушения сроков и условий хранения пищевых продуктов, некачественной обработки посуды и инвентаря, несоблюдении сотрудниками пищеблока и групп правил личной гигиены.