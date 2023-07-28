Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роспотребнадзор: эпидситуация по кори в Татарстане остается стабильной
Всего с начала года в Республике Татарстан зарегистрировано 83 случая кори, при этом в июле – только пять случаев, в июне – десять. Основную долю заболевших составляют лица, прибывшие из РТ и Узбекистана, а также из Киргизии.
Эпидситуация по кори в регионе остается стабильной. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Организованна иммунизация контактных лиц, обеспечено медицинское наблюдение за ними.
Из числа контактировавших с больными корью по эпидпоказаниям привито 2304 человек. В рамках кампании по подчищающей иммунизации против кори, стартовавшей в апреле с.г., в Республике привито 21 130 человек.
В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане с начала года 83 человека заразились корью. Отмечается, что 67% всех заболевших не имели прививки против кори
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»