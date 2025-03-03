Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о заражении россиян лихорадкой денге на Бали

Роспотребнадзор следит за сообщениями российских туристов о случаях заражения лихорадкой денге на Бали.

Санитарные врачи отмечают, что в зоне риска находятся жители многих стран, включая Индонезию, где часто фиксируются случаи этой болезни. Только в 2024 году было зафиксировано более 14 миллионов случаев заражения в 89 странах. Наиболее крупные вспышки зарегистрированы в странах Американского региона – Бразилии, Аргентине, Мексике – и в странах Юго-Восточной Азии – Индонезии, Индии.

В 2025 году болезнь распространилась на 38 стран, в основном в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В России пока зафиксированы только завозные случаи, и благодаря быстрому реагированию смертельных исходов не было.

Несмотря на высокий риск завоза лихорадки денге в Россию из-за активного туризма, она не представляет угрозы для массового распространения внутри страны, отметили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, передающееся от инфицированных комаров рода Aedes, распространенных в тропическом и субтропическом климате. Заболевание не передается от человека к человеку. Чаще всего лихорадка денге протекает без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможно тяжелое течение – с сильными болями в животе, кровотечениями (в том числе внутренними), нарушениями кровообращения.

Чтобы избежать заражения лихорадкой денге в эндемичных странах, нужно придерживаться нескольких простых правил:

— Использовать средства от комаров (репелленты);

— Носить закрытую одежду, чтобы меньше кожи оставалось открытой;

— Устанавливать на окна и двери москитные сетки;

— Избегать поездок в прибрежные и заболоченные районы.

Если по возвращении домой появились такие симптомы, как высокая температура, головная боль или сыпь, обязательно обратитесь к врачу и расскажите о посещении страны, где распространена эта инфекция.