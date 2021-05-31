Роспотребнадзор дал советы родителям, как собрать детей в лагерь

Роспотребнадзор дал советы, как правильно собрать ребенка в лагерь. Родители должны помнить, что им надо рассчитать количество детских вещей на смену в 21 день.

«Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя)», — отмечается в рекомендациях.

Для того, чтобы ребенок смог легко опознать свой багаж среди остального, следует подписать или выделить каким-либо другим способом чемодан и рюкзак. На отдых лучше отдавать недорогостоящую технику, поскольку ребенок может ее потерять.

Перед поездкой нужно объяснить ребенку, что ему предстоит жить с другими детьми, разъяснить правила совместного проживания. Также специалисты Роспотребнадзора советуют родителям поговорить с детьми об использовании различных духов и средств от насекомых — при чрезмерном их использовании в помещении окружающие могут испытывать дискомфорт, а у некоторых может возникнуть аллергическая реакция.

Также родителям не следует передавать в лагерь сладости, скоропортящиеся или не очень полезные продукты (консервы, мясные и рыбные продукты, торты, лапшу быстрого приготовления).

«Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой», — подчеркнули в ведомстве.

Также в рекомендации приводится перечень вещей, которые нужно положить в чемодан и рюкзак, а также список запрещенных предметов.