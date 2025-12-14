Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению новогодних сладких подарков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах хранения и выбора новогодних сладких подарков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, конфеты и шоколад лучше держать при температуре 15-17 градусов – это помогает сохранить их качество.

В Роспотребнадзоре также советуют приобретать сладкие наборы только в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. При выборе подарка следует учитывать срок годности, который определяется по самому скоропортящемуся продукту в наборе, и отдавать предпочтение максимально свежим изделиям.

По данным ведомства, лучше выбирать кондитерские изделия с минимальным количеством добавок, консервантов и гидрогенизированных жиров, а также по возможности избегать сладостей с усилителями вкуса и аромата, синтетическими красителями и ароматизаторами, отдавая предпочтение натуральным компонентам.

Отдельное внимание специалисты рекомендуют уделять потенциальным аллергенам. В частности, детям не рекомендуется давать продукты, содержащие ядра абрикосовой косточки и арахис.

Если в составе подарка есть игрушка, она должна быть упакована отдельно и предназначена для контакта с пищевыми продуктами. «Учитывайте возрастные ограничения: для детей до 3 лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости внимательно изучать маркировку. На этикетке должны быть указаны наименование продукта, состав, количество, дата производства, срок годности, условия хранения, включая рекомендации после вскрытия упаковки, а также информация о производителе или импортере.

«Помимо того, на ней также должны быть рекомендации и ограничения по использованию, особенно если это может повлиять на здоровье потребителей; показатели пищевой ценности; информация о наличии генетически модифицированных компонентов; знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза», – заключили в ведомстве.