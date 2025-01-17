Роспотребнадзор дал рекомендации для традиционных купаний в Крещение

Перед крещенскими купаниями рекомендуется измерить артериальное давление, разогреть кожные покровы и пребывать на свежем воздухе перед входом в прорубь. Такими советами поделились в Роспотребнадзоре.

«Перед погружением в воду необходимо измерить артериальное давление и убедиться, что его показания находятся в норме. Перед входом в прорубь нужно побыть на свежем воздухе и разогреть кожные покровы, подготовив их к холодной воде. Чтобы не допустить общего переохлаждения, в воде нужно находиться не дольше минуты», – рекомендуют специалисты.

В воду необходимо спускаться ногами, а при выходе из купели следует держаться за поручни. Ныряние в прорубь головой грозит спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. После купания необходимо хорошо вытереться и надеть теплую одежду.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что прием алкоголя перед купанием строго запрещен из-за нагрузки на сердце и расширения сосудов. «Горячий чай с медом, имбирем, апельсиновой цедрой, лимоном или шиповником – идеальный способ согреться. За несколько часов до погружения нужно плотно поесть для обеспечения организма энергией», – добавили они.

Купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, заболеваниями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями. Заходить в воду категорически не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям.