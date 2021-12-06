Роспотребнадзор: Чтобы не началась эпидемия, от гриппа должны привиться 60% татарстанцев

В Татарстане на фоне некоторого снижения заболеваемости коронавирусом Covid-19 постепенно начинает возрастать количество случаев гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Первые единичные случаи гриппа были зарегистрированы уже в начале ноября. В среднем еженедельно регистрировалось до пяти случаев, на 47-й неделе было выявлено 14 случаев, на 48-й неделе — уже 58. Преобладает грипп А – H3N2. Ситуация расценивается как неблагоприятная, и роста заболеваемости гриппом можно ожидать в конце декабря 2021 года — начале января 2022 года», — отметили в ведомстве.

В прошлом году в Татарстане случаев гриппа не регистрировали, однако специалисты прогнозируют, что в этом эпидемическом сезоне можно ожидать, что грипп все-таки проявит себя.

«Единственной мерой защиты от гриппа является вакцинация, которая проводится уже давно и доказала свою эффективность. Вакцинация 60% населения позволяет избежать эпидемии гриппа. В настоящее время в республике в достаточном количестве есть вакцина против гриппа „Ультрикс Квадри“, в которую входят актуальные для настоящего сезона штаммы вируса гриппа», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Грипп опасен в том числе вызываемыми им осложнениями, а у людей, которые переболели Covid-19, он может протекать в наиболее тяжелой форме.

В Управлении Роспотребнадзора убедительно просят татарстанцев из группы риска обязательно сделать прививку от гриппа. Это дети, посещающие детские сады и школы, студенты, призывники, беременные, лица, часто страдающие острыми респираторными вирусными инфекциями и хроническими заболеваниями, включая болезни легких, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, а также медицинские работники, сотрудники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, жители старше 60 лет и перенесшие Covid-19.

«Пока еще есть время для вакцинации, так как для выработки иммунитета необходимы две-три недели. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Прививки проводятся бесплатно. Руководители предприятий всех форм собственности также могут обратиться в медицинские организации и организовать иммунизацию против гриппа своим сотрудникам на местах. Не приглашайте в гости грипп на встречу Нового года! Сделайте прививку против гриппа — встречайте Новый год и наслаждайтесь новогодними каникулами здоровыми и веселыми», — резюмировали в пресс-службе.