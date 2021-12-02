Роспотребнадзор Челнов: «В городе на разобщении находятся 89 классов в 30 школах»

По данным Роспотребнадзора Набережных Челнов, к 1 декабря в Автограде на разобщении находились 89 классов в 30 школах. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

По словам представителя Роспотребнадзора, резкий скачок заболеваемости произошел после того, как ученики вернулись в школы после осенних каникул. Рекордным с 8 ноября было разобщение учеников 139 классов в 35 школах.

Сейчас в городе наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ. С 22 по 28 ноября в поликлиники обратилось 8730 челнинцев, в том числе 6138 детей. «Мы имеем небольшое превышение эпидпорога», — отметил Бариев.

«Пик заболеваемости ожидается к концу года, пока есть возможность вакцинироваться от гриппа», — подытожил санитарный врач.