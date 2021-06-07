Роспотребнадзор Челнов: Сдаём позиции в борьбе с коронавирусом

Набережные Челны в последнее время снизили разрыв между своими и республиканскими показателями по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев на деловом понедельнике.

Сегодня в городе зафиксировано 2 649 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19. Показатель по Челнам составляет 504,2 на 100 тыс. населения, республиканский – 580,3.

«Уровень заболеваемости короноварисуной инфекцией в городе ниже, чем в Татарстане, на 13,1%. Но мы снижаем позиции, считаю. Были времена, когда разрыв составлял 15-17%. Поэтому предпосылок для самоуспокоения нет. Короновирус не отступает. Все госпитали, включая Тукаевскую и Елабужскую ЦРБ, продолжают работать в сovid-статусе», - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Как рассказал начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев, под медицинским наблюдением сегодня остаются 88 горожан, из них 51 — контактный. Полный курс вакцинации сегодня прошли 36 417 челнинцев. В городе запущена серия встреч трудовых коллективов предприятий с главными врачами и другими специалистами медучреждений с целью убеждения в необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.