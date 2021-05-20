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20 мая 2021  17:38
Эльвира Мухаметдинова

Роспотребнадзор Челнов рекомендовал провести выпускные балы на свежем воздухе

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Последние звонки и выпускные балы в школах и детсадах рекомендуется провести на открытом воздухе, сообщил журналистам главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

«Все соскучились по классическим выпускным балам. В этом году они пройдут в очной форме, но с условием соблюдения ограничительных мер», — отметил глава территориального отдела Роспотребнадзора.

По его словам, все торжества, в том числе и церемония вручения аттестатов, должны проходить при 70-процентной заполняемости зала. Устроители обязательно должны делать интервалы в сценарии для проветривания помещения. Родители и другие родственники должны быть в масках. Людям в возрасте от 65 лет посещать балы не рекомендуется. Рассадка гостей должна проводиться с учетом дистанции. В зале обязательно наличие облучателей. При проведении банкетов организаторы обязаны соблюдать все противоэпидемические требования, прописанные для общепита.

«Выпускные в детсадах пройдут с приглашением одного из родителей, на каждого участника должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади. Если увеселительные мероприятия будут проводиться на свежем воздухе, то число ограничительных мер можно будет сократить. Но последнее слово тут за администрацией образовательного учреждения», — отметил Бариев. 

 

 

#коронавирус #выпускные балы #выпускные вечера
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