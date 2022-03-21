Роспотребнадзор Челнов: Из-за конверта из Гонконга в больницу съехались все спецслужбы

На прошлой неделе в одну из медогранизаций Набережных Челнов прибыл конверт с одной единственной медицинской маской. Медики тут же вызвали силовиков, на место также прибыли специалисты Роспотребнадзора. Были проведены дезинфекционные и дозиметрические исследования, рассказал на деловом понедельнике в мэрии руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора города Ильгизар Бариев.

В связи с этим он призвал челнинцев и все организации города тщательно проверять посылки и бандероли перед получением.

«Все службы отработали штатно, все необходимые мероприятия оперативно были проведены. Конверт был уничтожен путем сжигания в присутствии понятых. Хотел бы обратить внимание руководителей учреждений, организаций: при получении на предприятии незнакомой почтовой корреспонденции, бандеролей, посылок, особенно из-за границы, также следует быть бдительными при получении товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов», — отметил Ильгизар Бариев.