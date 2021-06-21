Начиная с мая Роспотребнадзор Челнов приостановил работу шести объектов из-за ковид-нарушений, сообщил на деловом понедельнике главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

«С начала мая по нашей инициативе суд принял решения о приостановке деятельности шести объектов. В основном приостанавливается работа сроком от 10 до 30 дней, а одно учреждение за грубые нарушения мы закрыли на 45 дней», — ответил Бариев.

На прошлой неделе специалисты территориального отдела Роспотребнадзора составили протоколы на администрацию двух продовольственных магазинов одной торговой сети за отсутствие утреннего фильтра и использование антисептика-распылителя с непонятным составом. Также нарушения были выявлены на Камском заводе металлокровли и в лагере школы №55. «В последнем случае проверяющие не смогли ознакомиться с графиком работы бактерицидных ламп, так как учет включений в заведений не велся», — пояснил Бариев.

Глава челнинского Роспотребнадзора сообщил о шести судебных решениях, согласно которым шесть туристов были оштрафованы на 7,5 тыс. рублей каждый за неразмещение результатов ПЦР-тестов на портале госуслуг, еще на одного возвращенца составлен протокол.

Бариев отметил, что в связи с угрозой третьей волны Covid-19 Роспотребнадзор активизировал проверки объектов массового пребывания людей — точек общепита, кинотеатров и других заведений.

Комментируя услышанное, мэр Челнов Наиль Магдеев потребовал ужесточить меры воздействия на те учреждения, которые повторно попадаются на нарушениях. «Один раз попался — с кем не бывает, человеческий фактор еще никто не отменял. А второй случай уже говорит о том, что урок не пошел впрок. Таких надо закрывать. Не та у нас обстановка, чтобы церемониться», — заметил глава города.