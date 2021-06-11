Роспотребнадзор Челнов посоветовал организаторам Сабантуя привиться

Организаторам Сабантуя желательно иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста, сообщил журналистам глава Роспотребнадзора Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

Подготовка к национальному празднику в Челнах проходит в условиях повышенных эпидемиологических рисков. Поэтому, кроме стандартных требований, к организаторам и участникам предъявляются и антиковидные.

На территории, на которой проводится Сабантуй, предварительно проходит покос травы, химическая обработка против клещей и мышей.

«Кроме того, на этот раз обращаем внимание и на самих участников, организаторов мероприятия. Настоятельно рекомендуем выбирать устроителей состязаний из числа двукратно привитых или имеющих отрицательные результаты ПЦР-тестирования, которому не менее трех дней», — отметил Бариев.

Для участников выездной торговли проводятся семинары-совещания, среди них проводится разъяснительная работа. «Мы не сторонники репрессивных мер, но предупреждаем, что будем строго спрашивать с каждого владельца торговой точки при отсутствии у работника медицинской книжки», — заявил глава ведомства.