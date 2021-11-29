Роспотребнадзор Челнов: Пока мы осторожно обращаемся к прогнозам на проведение утренников

В Набережных Челнах обсуждают, как будут проводиться новогодние утренники в детских садах и школах. Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев заявил, что решение будет принято исходя из текущей ситуации по коронавирусу.

Он напомнил, что в африканских странах обнаружена еще одна мутация коронавируса. «Прогнозировать, каким будет конец декабря, крайне сложно. Пока мы очень осторожно обращаемся к прогнозам на проведение утренников. Дополнительные сообщения будут подготовлены», — отметил он.

«Наступит время, тогда и примем решение, — согласился с Бариевым мэр Челнов Наиль Магдеев. — Ситуация меняется, вы видите, что происходит. Поэтому загадывать на ближайшие 20 дней вперед будет неправильно».

Бариев отметил, что все предписания надзорного ведомства при проведении массовых мероприятий и выездах детей, например, на соревнования строго соблюдаются.

«Все культурные массовые мероприятия проводятся по нашему предписанию. Пошагово прописываем, какие меры профилактики должны быть предусмотрены как накануне мероприятия, так и на самих мероприятиях. В основном это городские мероприятия, городские и республиканские. Все выезды детей также проводятся по нашему предписанию, естественно, в сопровождении взрослых и при наличии всей медицинской документации», — сказал специалист.

Также он сообщил, что в Набережных Челнах началась подготовка к зимнему отдыху детей в загородных лагерях.