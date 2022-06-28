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Общество
28 июня 2022  10:04
Эльза Кузнецова

Роспотребнадзор Челнов отчитался о Дне молодежи: Обошлось без эксцессов и ЧП

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Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев на аппаратном совещании в мэрии рассказал о проведении Дня молодежи в Автограде. 

«День молодежи по нашему направлению прошел нормально: без эксцессов и ЧП», — отметил докладчик.

Гостями Дня молодежи в Челнах стали 110 тыс. человек. Горожан с праздником поздравили мэр города Наиль Магдеев, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и депутат Государственной Думы Альфия Когогина. Хедлайнерами Дня молодежи в Челнах стали братья Тимур и Ильяс Гаязовы — Gayazovs Brothers.

Бариев также доложил, что в Челнах выявлено 17 475 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, показатель составляет 3326,3 на 100 тыс. населения, что ниже республиканского значения на 18,5%. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости Covid-19 на 32 случая. 

Специалисты отдела продолжают проверки в загородных оздоровительных учреждениях и пришкольных лагерях. На этой неделе отдых в пришкольных лагерях завершается, добавил Бариев.

#день молодежи в набережных челнах
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