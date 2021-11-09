Роспотребнадзор Челнов допустит к работе граждан с иностранными вакцинами от Covid-19

Жители Набережных Челнов, которые поставили себе иностранные вакцины, не будут переведены на дистант, но при этом QR-код они не получат. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«К нам поступило несколько обращений от привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Привитые этими вакцинами и вакцинами других государств к работе допущены будут, но QR-кодов у них не будет. Поэтому посещение торговых центров и других заведений при наличии сертификатов иностранных вакцин запрещено», — отметил главный санитарный врач города.

По словам Бариева, в Набережных Челнах участились случаи, когда горожане предпочитают иностранные вакцины отечественным. На сегодняшний день таких людей более двух десятков.

«Граждане вылетали за рубеж именно с целью привиться вакцинами производств других стран», — добавил он.

Рейды по предприятиям начнутся с 10 ноября. «Мы дали предприятиям еще день, чтобы оформить необходимые документы. Должен быть составлен приказ для работников, если они не будут привиты, то будут отстранены или отправлены на дистант»,— отметил Бариев.