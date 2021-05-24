news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  09:48
Эльвира Мухаметдинова

Роспотребнадзор Челнов: Большинство детских лагерей получили разрешения на работу

news_top_970_100

Большинство загородных и пришкольных лагерей Набережных Челнов получили санитарно-эпидемиологические заключения о готовности к приему детей. Об этом сегодня сообщил на совещании в мэрии руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев.

Из 49 пришкольных лагерей положительные заключения получили 43, из семи загородных — шесть. 

Всего в этом году в пришкольных и загородных лагерях отдохнут 19 тысяч детей, из них 10 800 — в пришкольных лагерях, тысяча – в лагерях труда и отдыха, 3 204 — в загородных, 4 061 ребенок станет участником профильных смен. Также получат путевки 480 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил взять под особый контроль работу пищеблоков в лагерях. 

«Обратите внимание на подбор кадров — все допуски у работников должны быть актуальными. Кухонный персонал обязан знать и соблюдать все санитарные требования, антиковидные в том числе. Опыт других регионов нам показывает, что мелочей в этом вопросе не бывает», — отметил глава города.

 

 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное