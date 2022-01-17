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Ру Тат
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Общество
17 января 2022  08:30

Роспотребнадзор: Быстрее всего «омикрон» инактивируется на керамике

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Специалисты Роспотребнадзора оценили жизнеспособность штамма «омикрон» на различных поверхностях и средах. Выяснилось, что быстрее всего новая разновидность вируса инактивируется на керамике.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа, — говорится на сайте ведомства. — В целом динамика снижения инфекционности варианта „омикрон“ не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2».

Отмечается, что эффективно удалить вирус с поверхности предметов могут дезинфицирующие средства. Всего была проведена серия экспериментов — использовался метал, пластик, керамика, дистилированная вода при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов).

Ранее эксперт рассказала, как очистить поверхность смартфона от коронавируса.

#коронавирус #омикрон
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