Роспотребнадзор: Быстрее всего «омикрон» инактивируется на керамике

Специалисты Роспотребнадзора оценили жизнеспособность штамма «омикрон» на различных поверхностях и средах. Выяснилось, что быстрее всего новая разновидность вируса инактивируется на керамике.

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа, — говорится на сайте ведомства. — В целом динамика снижения инфекционности варианта „омикрон“ не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2».

Отмечается, что эффективно удалить вирус с поверхности предметов могут дезинфицирующие средства. Всего была проведена серия экспериментов — использовался метал, пластик, керамика, дистилированная вода при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов).

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