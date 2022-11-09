Роспотребнадзор 16 ноября проведет день открытых дверей для предпринимателей РТ

16 ноября Роспотребнадзор Татарстана организует для предпринимателей день открытых дверей в управлении и в 12 территориальных отделах. Для участия необходима предварительная запись, уточняют в пресс-службе ведомства.

Записаться на консультацию в Казани можно по номеру телефона 222-84-28 (с 14 по 15 ноября с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45). При звонке нужно указать интересующий вопрос. 16 ноября управление ждет казанских предпринимателей по адресам: ул. Большая Красная, 30 и ул. Сеченова, 13а.

Для получения консультации в территориальных отделах предварительная запись производится по номерам телефонов, представленным на сайтах www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru.

День открытых дверей продлится с 14 до 16 часов.