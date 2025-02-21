Роспатент: В Татарстане есть все условия для стимулирования изобретательской активности

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Татарстан первым воспользовался эффективным федеральным инструментом по созданию инфраструктуры интеллектуальной собственности. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики республики заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

«Речь идет о трехстороннем соглашении между министерством экономического развития РФ, Роспатентом и Татарстаном, заключенном в 2019 году», – пояснил Зубов.

Он отметил, что в республике был создан центр компетенций в сфере интеллектуальной собственности, что стало очень важным шагом для бизнеса. По его словам, это позволило предпринимателям в режиме одного окна подавать заявки на патентование разработок.

«Мы знаем, что в республике создаются все необходимые благоприятные условия для стимулирования изобретательской активности и развития рынка интеллектуальных прав», – заключил глава Роспатента.