Роспатент: В Татарстане есть все условия для стимулирования изобретательской активности
Татарстан первым воспользовался эффективным федеральным инструментом по созданию инфраструктуры интеллектуальной собственности. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики республики заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
«Речь идет о трехстороннем соглашении между министерством экономического развития РФ, Роспатентом и Татарстаном, заключенном в 2019 году», – пояснил Зубов.
Он отметил, что в республике был создан центр компетенций в сфере интеллектуальной собственности, что стало очень важным шагом для бизнеса. По его словам, это позволило предпринимателям в режиме одного окна подавать заявки на патентование разработок.
«Мы знаем, что в республике создаются все необходимые благоприятные условия для стимулирования изобретательской активности и развития рынка интеллектуальных прав», – заключил глава Роспатента.