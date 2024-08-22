Роспатент намерен упростить регистрацию прав на интеллектуальную собственность

К концу 2024 года Роспатент планирует начать проактивное предоставление ряда госуслуг для предпринимателей, таких как регистрация бизнеса, масштабирование и оценка интеллектуальной собственности. Об этом говорится в телеграм-канале федерального Кабмина.

Глава ведомства Юрий Зубов на встрече с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что для малых технологических компаний установлен приоритетный порядок при предоставлении мер господдержки. Так, срок рассмотрения заявок от них составляет не более 2 месяцев, для остальных организаций — около 4.

С 2023 года на Госуслугах размещено 11 новых интерактивных форм самых востребованных государственных услуг, оптимизированных под современные стандарты, кроме того, сократилось количество предоставляемых документов, в 3 раза сокращены сроки по регистрации лицензионных соглашений, соглашений франчайзинга.

Роспатент и Корпорация МСП планируют совместно создать на платформе «МСП.РФ» сервис, который позволит зарегистрировать объект интеллектуальной собственности для сектора МСП, а также провести их рыночную оценку.

Вместе с Минцифры РФ ведется разработка сервиса для предупреждения правообладателя об истечении срока действия товарного знака.