Общество 30 апреля 2026 09:06

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рособрнадзор утвердил рекомендации, согласно которым при проведении ЕГЭ в 2026 году запрещается досмотр участников экзамена. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В соответствии с разъяснениями, организаторы и сотрудники, обеспечивающие порядок в пунктах проведения экзаменов, не должны прикасаться к участникам и их личным вещам.

При срабатывании металлоискателя экзаменуемому предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в специально отведенное место для хранения личных вещей либо передать сопровождающему.

Если участник откажется выполнить требование, его не допустят к экзамену. Возможность пересдачи в резервные сроки будет рассматриваться отдельно – решение принимает председатель Государственной экзаменационной комиссии.

Самое читаемое
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

29 апреля 2026
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
Новости партнеров