Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Рособрнадзор утвердил рекомендации, согласно которым при проведении ЕГЭ в 2026 году запрещается досмотр участников экзамена. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
В соответствии с разъяснениями, организаторы и сотрудники, обеспечивающие порядок в пунктах проведения экзаменов, не должны прикасаться к участникам и их личным вещам.
При срабатывании металлоискателя экзаменуемому предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в специально отведенное место для хранения личных вещей либо передать сопровождающему.
Если участник откажется выполнить требование, его не допустят к экзамену. Возможность пересдачи в резервные сроки будет рассматриваться отдельно – решение принимает председатель Государственной экзаменационной комиссии.