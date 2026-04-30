Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году

Рособрнадзор утвердил рекомендации, согласно которым при проведении ЕГЭ в 2026 году запрещается досмотр участников экзамена. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В соответствии с разъяснениями, организаторы и сотрудники, обеспечивающие порядок в пунктах проведения экзаменов, не должны прикасаться к участникам и их личным вещам.

При срабатывании металлоискателя экзаменуемому предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в специально отведенное место для хранения личных вещей либо передать сопровождающему.

Если участник откажется выполнить требование, его не допустят к экзамену. Возможность пересдачи в резервные сроки будет рассматриваться отдельно – решение принимает председатель Государственной экзаменационной комиссии.