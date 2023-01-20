Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для школьников

Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ (ВПР) на этот год для учащихся школ. Они пройдут в период с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР школы определят самостоятельно, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала проверочные работы напишут учащиеся 10 и 11 классов. Так, с 1 по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию, а одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки, а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

«Проводить ли ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Для школьников 4 – 8 классов всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 20 мая. Обязательными будут работы по русскому языку и математике. Учащиеся четвертых классов в обязательном порядке напишут ВПР по окружающему миру, пятиклассники – по биологии и истории, семиклассники – по английскому, немецкому или французскому языкам.

Кроме того, с 15 марта по 20 мая пройдут ВПР для учеников шестых классов по истории, биологии, географии и обществознанию, для семиклассников – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для восьмых классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.

ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5 – 8 классах школьники смогут выполнить в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.