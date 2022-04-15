Рособрнадзор утвердил новое расписание ОГЭ для выпускников девятых классов

Утверждено новое расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены изменения в расписании ОГЭ. Новое расписание предусматривает по два дня для проведения наиболее массовых экзаменов — по русскому языку, математике и обществознанию — в основной период», — отметили в пресс-службе.

При этом решение о проведении экзаменов в один или два дня будут принимать регионы исходя из собственных организационных, кадровых и технологических ресурсов.

По утвержденному расписанию в основной период ОГЭ по иностранным языкам пройдет 19 и 20 мая, по математике — 23 и 24 мая, по обществознанию — 27 и 28 мая, по истории, физике, биологии и химии — 1 июня, по русскому языку — 7 и 8 июня, по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии — 15 июня, по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии — 22 июня.

Резервные дни для сдачи ОГЭ по всем предметам предусмотрены с 4 июля по 9 июля.