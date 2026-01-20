Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену, которые будут действовать в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из данных ведомства, для получения школьного аттестата выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку, а также сдать математику базового уровня. Для поступления в вузы минимальный порог по русскому языку выше и составляет 36 баллов.

Среди предметов по выбору самый высокий минимальный балл установлен по обществознанию – 42. Для информатики он составляет 40 баллов, для географии – 37. По биологии, физике и химии требуется набрать не менее 36 баллов, по истории и литературе – 32 балла. Минимальный порог по профильной математике установлен на уровне 27 баллов, по иностранным языкам – 22 балла.

Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов утверждаются Министерством науки и высшего образования России для подведомственных ему вузов, которые составляют значительную часть высших учебных заведений страны. При этом некоторые университеты и институты не входят в эту систему.

Отдельные федеральные ведомства вправе устанавливать собственные минимальные пороги для отраслевых вузов, включая транспортные, сельскохозяйственные и другие учебные заведения.

Минимальные результаты ЕГЭ, необходимые для получения аттестата, утверждаются Рособрнадзором. Эти требования ниже, чем пороги, установленные для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки.