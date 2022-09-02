Рособрнадзор утвердил график проведения всероссийских проверочных работ для ссузов

Рособрнадзор утвердил график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) для колледжей и техникумов. Обучающиеся в них студенты напишут ВПР с 15 сентября по 8 октября.

«В этом году ВПР для обучающихся учреждений среднего профессионального образования пройдут во второй раз. Как и в прошлом году, написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения», — напомнили в Рособрнадзоре.

Всероссийские проверочные работы выполнят студенты первых курсов, а также те, кто в прошлом учебном году завершил освоение общеобразовательных предметов (второй или третий курс).

Студенты сдадут ВПР по профильным предметам, которые выберет образовательная организация. Это может быть русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Кроме того, им предстоит выполнить проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения.

Проверка всех работ должна быть завершена до 25 октября. Результаты такой проверки знаний техникумы и колледжи могут использовать для совершенствования образовательного процесса, а региональные органы управления образованием — для анализа текущего состояния системы и формирования программ ее развития.