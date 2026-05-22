Рособрнадзор рекомендовал ограничить шум рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор рекомендовал ограничить проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации ведомства.

В документе отмечается, что для школьников необходимо создать комфортные условия во время экзаменов. Ведомство считает, что государственная итоговая аттестация должна проходить в спокойной и доброжелательной обстановке.

Также Рособрнадзор указал, что в случае жаркой погоды всех участников экзаменов необходимо обеспечить питьевой водой. Медицинские пункты в местах проведения экзаменов должны быть готовы при необходимости оказать помощь школьникам.

Кроме того, в дни проведения ЕГЭ рядом с пунктами сдачи экзаменов не рекомендуется проводить шумные строительные и технические работы, а также культурные мероприятия с высоким уровнем шума.

Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.