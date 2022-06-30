Рособрнадзор проведет эксперимент по созданию цифровых аттестатов и дипломов

Рособрнадзор проведет эксперимент по формированию цифровых документов об образовании. Апробация нового механизма в рамках создания суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» начнется 1 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Суперсервис должен обеспечить онлайн-доступ через портал госуслуг к юридически значимым электронным документам об образовании — аттестатам и дипломам. Его создание позволит упростить выдачу документов об образовании, сократить время и расходы, связанные с оформлением бумажных бланков, минимизировать риски подделки документов», — пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что россияне будут иметь постоянный онлайн-доступ к своим документам об образовании, а также смогут использовать их дистанционно, например, при трудоустройстве или поступлении в вуз. Кроме того, им не нужно будет восстанавливать документы в случае их потери или порчи.

На первом этапе эксперимента планируется сформировать около тысячи цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании. Затем будет апробирован механизм формирования дипломов о высшем образовании на примере приблизительно 5 тыс. документов. При этом эксперимент будет проведен после передачи их владельцам бумажных версий.

Ожидается, что суперсервис заработает в 2025 году. Рособрнадзор подведет итоги эксперимента и направит соответствующий отчет в Минцифры РФ до 25 декабря этого года.