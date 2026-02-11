Рособрнадзор присвоил «Знак качества» 24 школам Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рособрнадзор впервые вручил 24 казанским школам «Знак качества для образовательных организаций», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Знак «Высокие образовательные результаты» получили гимназии №7, 122, лицей №131, школа «Елена-сервис», лицей-интернат №2, IT-лицей КФУ, лицей-инженерный центр и Лицей им. Лобачевского.

Знака «Высокая культура оценивания» удостоены школы №9, 12, гимназии №3, 19, 94, 102, 139, 179, лицей №23, 26, 83, 187, Лицей им. Лобачевского, инженерные лицей КНИТУ-КАИ, Академия Бала-Сити, Международная школа Казани и татарская гимназия №2.

Проект Рособрнадзора «Знак качества» стартовал в прошлом году. Он реализуется в двух направлениях.

Так, знак «Высокие образовательные результаты» присваивается школам с высокими и при этом объективными образовательными результатами. Всего этим знаком отмечены 310 школ России.

Знак «Высокая культура оценивания» присваивается общеобразовательным организациям с высокой объективностью оценивания. В России этот знак получили 969 школ.