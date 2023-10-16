Рособрнадзор представит в Казани перечень мер по снижению бумажной нагрузки на учителей

В Казани представят список мероприятий по снижению бюрократической нагрузки с учителей. Об этом сообщила советник руководителя Рособрнадзора, директор по развитию АНО ДПО «Просвещение Столица» Наталья Алтыникова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В помощь регионам подготовили чек-лист мероприятий по снижению бюрократической нагрузки. В нем прописано 20 мероприятий. Если они будут в регионе выполняться, то это уже гарантирует снижение документационной нагрузки. Я сегодня его представлю в Казани. Дальше по нему будут работать все регионы. Татарстан также представит свои наработки», — рассказала спикер.

Алтыникова подчеркнула, что вопрос снижение документационной нагрузки с педагогов обсуждается давно, и в последние два года «сделаны активные шаги по ее снижению». «Конечно, быстрых результатов ждать не приходится, потому что проблема многогранная», — заметила она.

Так, год назад были внесены изменения в федеральный закон об образовании, позволяющие снижать документационную нагрузку на педагога в школе. В частности, Минпросвещения РФ наделен полномочиями формировать перечень документации для учителя. «Такое же право говорить „нет” дали руководителю образовательной организации. Если в школу приходит запрос, не согласованный с учредителем, то школа вправе на него не отвечать. Еще одна поправка связана с тем, что если учреждение ведет электронный документооборот, то бумажный можно не делать», — уточнила советник руководителя Рособрнадзора.

По ее словам, педагоги жалуются, что из-за большого количества бумажной работы им некогда заниматься детьми, находить время на новые образовательные технологии, подготовку интересных уроков и проведение мероприятий. «Потому что приходится писать много отчетов и времени ни на что не остается», — заявила спикер.

На основе поправок, внесенных в федеральный закон, издан приказ Минпросвещения, где указано всего пять документов, который должен заполнять классный руководитель. Это программа, дисциплина, журнал успеваемости, план воспитательной работы и характеристика на учащегося по запросу. Если педагог проводит внеурочные занятия, то добавляются документы по курсам внеурочной деятельности и журнал внеурочной деятельности.

«Но по факту видим, что учителя в школах продолжают заполнять около 40–50 различных документов. Далеко не во всех школах этот приказ исполняется. Поэтому сейчас ведем большую работу в регионах. Откуда берется эта бюрократическая нагрузка? Очень много приходит писем, запросов о проведении дополнительных мероприятий, они тянут за собой большое количество отчетности. Плюс мониторинги, которые заполняются педагогами. Это более 40 разных мониторингов, сотни показателей», — констатировала Алтыникова.

По ее мнению, сейчас важно ограничить перечень документации, которую ведет образовательная организация. Поэтому так же, как для педагогов, установить «рамки» для учебного учреждения. «Большую ревизию необходимо провести и отсечь всё лишнее, оставить только важные и нужные показатели, которые будут говорить о качестве образования. В тех регионах, где учителя отмечают значительное снижение нагрузки, идут путем, связанным с цифровизацией образования и перестройкой информационных систем», — отметила она.

В настоящее время подготовлены новые поправки в закон об образовании, которые дадут полномочия Минобрнауки России устанавливать такой же перечень документов для педагогов вузов и требования к документации в учреждениях среднего профессионального образования, а также позволят ограничить список собираемых данных мониторингов и основания для запросов.

«Вроде внесли изменения в закон, есть приказ, но 70% педагогов в стране так и продолжают заполнять большое количество бумаг, потому что мы не умеем говорить „нет”, опасаясь разных санкций. В Татарстане мы обсудим, какие шаги необходимо сделать, чтобы все-таки законодательство исполнялось, учителя больше установленного перечня ничего не заполняли», — заключила советник руководителя Рособрнадзора.