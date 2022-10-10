Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий год

Минпросвещения России и Рособрнадзор представили проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Досрочный период ЕГЭ предлагается провести с 20 марта по 19 апреля, основной — с 26 мая по 1 июля, дополнительный — с 6 по 19 сентября.

«Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

В частности, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня.

Экзамен по русскому языку назначен на 29 мая. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день — 1 июня.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня, по обществознанию — 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Для выпускников девятых классов проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Основной период экзаменационной кампании в следующем году планируется завершить 1 июля.