Рособрнадзор получил 200 предложений по усовершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор подвел итоги традиционного сбора предложений от участников ЕГЭ, их родителей и педагогов о возможных усовершенствованиях единого государственного экзамена. В ведомство поступило 200 рекомендаций, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ. Всего на специальный почтовый ящик поступило около 200 предложений. Большинство из них касалось совершенствования порядка проведения экзаменов», – говорится в сообщении.

Среди предложений – размещение в личных кабинетах участников аудиофайлов с их ответами на устные задания по иностранным языкам, оптимизация выдачи дополнительных бланков ответов и проверка калькуляторов, а также разрешение использования калькуляторов на ЕГЭ по профильной математике.

Также поступило предложение ввести определенную форму для участников ЕГЭ, исключающую пиджаки и другие предметы одежды, в которых можно спрятать видеокамеры и средства связи.

Два предложения касались создания комфортных условий на экзаменах: организовать питьевой режим для участников во всех пунктах проведения ЕГЭ и разрешить приносить портативные вентиляторы.

Среди других идей – разделение экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличение продолжительности отдельных экзаменов, совершенствование контрольных измерительных материалов, введение экспериментальной части ЕГЭ по физике.

Кроме того, несколько предложений касались кадрового обеспечения при проведении ЕГЭ и ОГЭ, а также создания комфортных условий для работы организаторов экзаменов.

«Традиционно поступили предложения об отмене ЕГЭ, но вместе с тем были письма, чьи авторы настаивали на сохранении этой формы экзаменов», – отметили в Рособрнадзоре.

Все рекомендации будут рассмотрены специалистами Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.