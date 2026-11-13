news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 ноября 2026 21:40

Рособрнадзор: почти все вопросы по ЕГЭ можно будет решить через «Госуслуги»

Читайте нас в

Через год с помощью портала «Госуслуг» можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, речь идет о подаче заявления на участие в экзаменах и итоговом сочинении, получении уведомления о месте сдачи, а также об ознакомлении с результатами и сканом своей работы.

Кроме того, через портал можно будет подать апелляцию и узнать итоги ее рассмотрения, а также воспользоваться тренажером для подготовки.

#егэ #госуслуги #Рособрнадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

Макрон отреагировал на идею стать переговорщиком от ЕС

13 ноября 2026
Татарстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере медиа

Татарстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере медиа

13 ноября 2026
Новости партнеров