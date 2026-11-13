Рособрнадзор: почти все вопросы по ЕГЭ можно будет решить через «Госуслуги»
Через год с помощью портала «Госуслуг» можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
По данным ведомства, речь идет о подаче заявления на участие в экзаменах и итоговом сочинении, получении уведомления о месте сдачи, а также об ознакомлении с результатами и сканом своей работы.
Кроме того, через портал можно будет подать апелляцию и узнать итоги ее рассмотрения, а также воспользоваться тренажером для подготовки.